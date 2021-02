Salute: una webserie aiuterà le persone con diabete di tipo 2 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Antonello e Francesca, padre e figlia, sono alle prese con i problemi grandi e piccoli della vita quotidiana. Lei: 30 anni, eccentrica, distratta e sempre in movimento. Lui: 61 anni, riflessivo, pacato e sereno. Francesca tende spesso a complicarsi la vita, ma per fortuna il padre non perde mai la calma e riesce ogni volta a indicarle dove trovare le soluzioni migliori: proprio sotto al suo naso. Le loro piccole scaramucce, seguite dall'immancabile lieto fine, sono il fil rouge della webserie in 5 puntate della campagna di sensibilizzazione 'Non complicarti il diabete!', che da oggi è online con i primi episodi sul sito www.noncomplicartiildiabete.it. La serie, promossa da Novo Nordisk, usa la chiave dell'ironia e della commedia leggera per raccontare come sia molto più semplice di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Antonello e Francesca, padre e figlia, sono alle prese con i problemi grandi e piccoli della vita quotidiana. Lei: 30 anni, eccentrica, distratta e sempre in movimento. Lui: 61 anni, riflessivo, pacato e sereno. Francesca tende spesso a complicarsi la vita, ma per fortuna il padre non perde mai la calma e riesce ogni volta a indicarle dove trovare le soluzioni migliori: proprio sotto al suo naso. Le loro piccole scaramucce, seguite dall'immancabile lieto fine, sono il fil rouge dellain 5 puntate della campagna di sensibilizzazione 'Non complicarti il!', che da oggi è online con i primi episodi sul sito www.noncomplicartiil.it. La serie, promossa da Novo Nordisk, usa la chiave dell'ironia e della commedia leggera per raccontare come sia molto più semplice di ...

