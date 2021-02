Pensione, come recuperare periodi di disoccupazione tra una supplenza e un’altra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Pensioni dal 1° settembre 2021: il Prof. Renzo Boninsegna dello Snals Verona ci spiega la modalità per rendere utili ai fini della Pensione statale periodi di disoccupazione pagati ai supplenti della scuola (docenti ed ATA) non ricongiungibili ai sensi art.2 legge n.29/79 e non valorizzabili con cumulo gratuito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Pensioni dal 1° settembre 2021: il Prof. Renzo Boninsegna dello Snals Verona ci spiega la modalità per rendere utili ai fini dellastataledipagati ai supplenti della scuola (docenti ed ATA) non ricongiungibili ai sensi art.2 legge n.29/79 e non valorizzabili con cumulo gratuito. L'articolo .

