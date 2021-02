Parenti del boss con il vitalizio per le vittime innocenti: scattano i sequestri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato beni per 166mila euro alla moglie e alla suocera di un affiliato. Le stesse, imparentate con un boss del clan Gionta, reggente da anni sul territorio vesuviano, hanno percepito indebitamente, per ben 15 anni, il vitalizio riservato ai familiari delle vittime della criminalità organizzata. Per ottenere il benefit la moglie del boss inscenò persino una finta separazione. Entrambe le donne, moglie e figlia, sono Parenti di una vittima della “strage di Sant’Alessandro”. In quell’occasione, nel lontano 1984, vennero uccise 8 persone. Tra le vittime c’era anche il marito e padre delle due donne indagate che solo 18 anni dopo hanno ottenuto il vitalizio. Anni dopo, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato beni per 166mila euro alla moglie e alla suocera di un affiliato. Le stesse, imparentate con undel clan Gionta, reggente da anni sul territorio vesuviano, hanno percepito indebitamente, per ben 15 anni, ilriservato ai familiari delledella criminalità organizzata. Per ottenere il benefit la moglie delinscenò persino una finta separazione. Entrambe le donne, moglie e figlia, sonodi una vittima della “strage di Sant’Alessandro”. In quell’occasione, nel lontano 1984, vennero uccise 8 persone. Tra lec’era anche il marito e padre delle due donne indagate che solo 18 anni dopo hanno ottenuto il. Anni dopo, ...

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato beni per 166mila euro alla moglie e alla suocera di un affiliato ...

