Oltre 500 persone coinvolte negli Australian Open di tennis dovranno andare in isolamento preventivo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli allenamenti in vista degli Australian Open di Melbourne, primo grande torneo dell’anno della stagione tennistica, verranno sospesi per tutta la giornata di giovedì e Oltre 500 persone tra giocatori, preparatori e organizzatori dovranno andare in isolamento preventivo. Le misure Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli allenamenti in vista deglidi Melbourne, primo grande torneo dell’anno della stagionetica, verranno sospesi per tutta la giornata di giovedì e500tra giocatori, preparatori e organizzatoriin. Le misure

MSF_ITALIA : Dal 2017, oltre 785 milioni sono stati spesi dall’Italia per sostenere un accordo che ha consentito il respingiment… - SaveChildrenIT : #Cisgiordania: nel 2020 oltre 500 #bambini e le loro famiglie sono stati costretti a lasciare le proprie case a cau… - Agenzia_Ansa : Oltre 4mila arresti alle proteste pro #Navalny. Rilasciata la moglie Yulia Navalnaya. Condanna degli Usa e dell'Ue… - PietroBartocci : RT @UniperugiaNews: #bibliotecheunipg ?? E' attivo l'accesso a JoVE, banca dati di oltre 12.500 video per la didattica e video rivista peer… - ilPostSport : RT @ilpost: Oltre 500 persone coinvolte negli Australian Open di tennis dovranno andare in isolamento preventivo -