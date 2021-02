Napoli, Ospina: «Il pareggio va bene. Ora testa alla Serie A» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. «La squadra ha fatto molto bene, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una formazione che gioca al meglio nell’uno contro uno. Il pareggio va bene, ora testa alla Serie A. Siamo maturi ed esperti, in partita proponiamo ciò che facciamo in allenamento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) David, portiere del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni David, portiere del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. «La squadra ha fatto molto, sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima contro una formazione che gioca al meglio nell’uno contro uno. Ilva, oraA. Siamo maturi ed esperti, in partita proponiamo ciò che facciamo in allenamento». Leggi su Calcionews24.com

Salvato95551627 : RT @DiegoDeLucaTwit: Il #Napoli ha giocato 66’, escludendo Sant’Ospina, con 7 calciatori difensivi su 10. Chi avrebbe dovuto costruire gioc… - LuigiLiccardo6 : RT @Torrenapoli1: Vabbè ci siamo presi questo 0-0 Effettivamente non era facile non far segnare questa Atalanta Ci siamo riusciti, anche gr… - Jose_Orlando_94 : RT @TolliVincenzo: Siamo tornati una 'piccola' dopo 10 anni, ci siamo difesi in casa con l'Atalanta Zero gioco, zero occasioni, zero vogl… - sportface2016 : #NapoliAtalanta 0-0, le parole di David #Ospina - fioranialex : #NapoliAtalanta 0 0 #OSPINA PARA TUTTO! #NAPOLI #ATALANTA #COPPAITALIA #GASPERINI #GATTUSO -