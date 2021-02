Napoli, Hysaj: «Importante non subire gol. Tutti vicini a Gattuso» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Nell’intervallo abbiamo parlato di ciò che potevamo migliorare nella ripresa e di avere più determinazione in campo. Potevamo fare meglio, ma abbiamo avuto occasioni sia noi che loro. L’Importante era non prendere gol in casa». Gattuso – «Siamo un grande gruppo che crede nell’allenatore. È stata una gara difficile ma alla fine dei conti è sempre buono uno 0-0. Ora bisogna guardare avanti». FUTURO – «Devo rispettare il contratto fino a fine stagione e poi penserò al mio futuro. Speriamo di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Elseid, terzino del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Elseid, terzino del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Nell’intervallo abbiamo parlato di ciò che potevamo migliorare nella ripresa e di avere più determinazione in campo. Potevamo fare meglio, ma abbiamo avuto occasioni sia noi che loro. L’era non prendere gol in casa».– «Siamo un grande gruppo che crede nell’allenatore. È stata una gara difficile ma alla fine dei conti è sempre buono uno 0-0. Ora bisogna guardare avanti». FUTURO – «Devo rispettare il contratto fino a fine stagione e poi penserò al mio futuro. Speriamo di ...

