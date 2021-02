(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Berlino, 3 feb. (Adnkronos) - Ideglidel G7 hanno condannato il "" neled espresso "zione" per le sorti dei leader politici arrestati dai militari tra cui Aung San Suu Kyi. "Noi, ideglidi Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea siano uniti nel condannare ilnel", hanno affermato in una nota. "Siamo moltoti per la detenzione dei leader politici e degli attivisti della società civile, tra cui il Consigliere di Stato Aung San Suu Kyi ed il presidente Win Myint, e per gli attacchi ai media", hanno aggiunto. Idel G7 hanno quindi esortato i ...

TV7Benevento : Myanmar: ministri Esteri G7 condannano golpe, preoccupa arresto San Suu Kyi... - ItaMonarchici : #Birmania ????: il Principe Maha Chandra Kumara #SoeWin sul #ColpodiStato avvenuto ieri notte contro il Governo ed i… - ItaliaInforma2 : Golpe militare in #Myanmar: arrestati Aung San Suu Kyi e molti ministri. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar ministri

Il Sole 24 ORE

...loro divergenze' e l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha descritto la sostituzione dei... Il presidente Usa Joe Biden ha chiesto un rapido ripristino della democrazia in, mentre il ...In vista dell'appuntamento, alcuni parlamentari earrestati nelle prime ore dell'operazione militare sono stati rilasciati, ma resta agli arresti domiciliari la leader Suu Kyi., l'...Londra, 03 feb 08:33 - (Agenzia Nova) - I ministri degli Esteri del G7 e l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea concordano sul fatto che i militari che hanno ...Milano, 3 feb. (LaPresse) - I ministri degli Esteri del G7 sono "uniti nel condannare il colpo di stato in Myanmar. Siamo profondamente preoccupati per la ...