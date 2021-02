Myanmar: ministri Esteri G7 condannano golpe, preoccupa arresto San Suu Kyi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Berlino, 3 feb. (Adnkronos) – I ministri degli Esteri del G7 hanno condannato il “golpe” nel Myanmar ed espresso “preoccupazione” per le sorti dei leader politici arrestati dai militari tra cui Aung San Suu Kyi. “Noi, i ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea siano uniti nel condannare il golpe nel Myanmar”, hanno affermato in una nota.“Siamo molto preoccupati per la detenzione dei leader politici e degli attivisti della società civile, tra cui il Consigliere di Stato Aung San Suu Kyi ed il presidente Win Myint, e per gli attacchi ai media”, hanno aggiunto. I ministri del G7 hanno quindi esortato i ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Berlino, 3 feb. (Adnkronos) – Ideglidel G7 hanno condannato il “” neled espresso “zione” per le sorti dei leader politici arrestati dai militari tra cui Aung San Suu Kyi. “Noi, ideglidi Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea siano uniti nel condannare ilnel”, hanno affermato in una nota.“Siamo moltoti per la detenzione dei leader politici e degli attivisti della società civile, tra cui il Consigliere di Stato Aung San Suu Kyi ed il presidente Win Myint, e per gli attacchi ai media”, hanno aggiunto. Idel G7 hanno quindi esortato i ...

