Lutto per Dayane Mello, morto il fratello Lucas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È un lutto senza possibilità di essere vissuto, quello di Dayane Mello, che mercoledì ha perso il fratello minore. Lucas è morto prematuramente, appena ventisettenne. Ma la showgirl, che dal settembre scorso è reclusa all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, non ha avuto modo di piangerlo. «Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo, vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l'affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff», si è letto sulla pagina Instagram della modella, dove un messaggio compulsato online dai suoi collaboratori ha informato il pubblico di quanto successo.

