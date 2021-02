LIVE Etoile de Bessèges, prima tappa in DIRETTA: sorpresa Laporte, 4° Nizzolo. Nibali e Ganna si fanno vedere (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA prima tappa Grazie per averci seguito, domani appuntamento con la seconda frazione, ovviamente con la nostra DIRETTA LIVE. Si è conclusa dunque questa prima tappa dell’Etoile de Bessèges con la vittoria in uno sprint a due di Laporte su Bouhanni. Buoni segnali da Giacomo Nizzolo, quarto. 16.33 La maglia di leader della classifica sarà ovviamente sulle spalle di Christophe Laporte: per lui e Bouhanni 2” di vantaggio sugli inseguitori. 16.32 A completare una top-5 di lusso c’è Michal Kwiatkowski. 16.31 Terza posizione per l’ex campione del mondo Mads Pedersen, poi il nostro campione d’Europa Giacomo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAGrazie per averci seguito, domani appuntamento con la seconda frazione, ovviamente con la nostra. Si è conclusa dunque questadell’decon la vittoria in uno sprint a due disu Bouhanni. Buoni segnali da Giacomo, quarto. 16.33 La maglia di leader della classifica sarà ovviamente sulle spalle di Christophe: per lui e Bouhanni 2” di vantaggio sugli inseguitori. 16.32 A completare una top-5 di lusso c’è Michal Kwiatkowski. 16.31 Terza posizione per l’ex campione del mondo Mads Pedersen, poi il nostro campione d’Europa Giacomo ...

zazoomblog : LIVE Etoile de Bessèges prima tappa in DIRETTA: tre uomini all’attacco con 4? di vantaggio. Nibali in gruppo -… - manu_etoile : RT @Adnkronos: ?? Segui gli aggiornamenti /LIVE - manu_etoile : RT @d_essere: DANIMARCA LIVE ORA BUONASERA NO LOCKDOWN NO DITTATURA SANITARIA LIBERTÀ! -