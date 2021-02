sportli26181512 : Lewandowski sorpreso: 'Esonero del ct Brzeczek uno shock': L'allenatore è stato allontanato dalla Nazionale Polacca… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski sorpreso

Corriere dello Sport

La notizia ha lasciato sorpresi tifosi e addetti ai lavori, fra cui Robert. L'attaccante del Bayern, in un'intervista rilasciata a Dzien Dobry TVN , non si aspettava questa decisione. " ...Il modo in cui sta giocando il teramo hai rosanero: al 19' su una palla persa a ...l'area di rigore e dal limite lascia partire un tiro che sfiora la base del palo alla destra di. ...MONACO - Molti tifosi e addetti ai lavori sono rimasti sorpresi dalla decisione della Polonia di esonerare l'ex ct Jerzy Brzeczek e di mettere al suo posto Paulo Sosa. Il tecnico aveva rinnovato il co ...Solo Lewandowski in questo campionato ha segnato più del portoghese, già a quota 16. Altri 11 e sarà il migliore di sempre nell'Eintracht ...