Ivana Spagna, l'addio al fidanzato più giovane di 18 anni: non potevo dargli un figlio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ivana Spagna ha raccontato di essersi separata da un fidanzato più giovane di 18 anni perché non poteva dargli un figlio. Poco prima dell'uscita del suo ultimo album –1954 – la cantante Ivana Spagna ha raccontato a Storie Italiane, la fonte d'ispirazione di uno dei pezzi contenuti nella sua ultima fatica artistica.

