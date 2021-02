Infortunio Dybala, ci siamo quasi: “Tuttosport” svela la data del rientro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Infortunio Dybala – Paulo Dybala non sarà a disposizione contro la Roma. L’attaccante argentino è ancora fuori per l’Infortunio rimediato ad inizio gennaio. Ma dalla Continassa filtra ottimisti e si spera di recuperare la Joya già per la prossima partita. Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate anche su ‘Tuttosport‘ il giocatore potrebbe già essere a disposizione per gli allenamenti nella prossima settimana, così da riunirsi ufficialmente al gruppo di Pirlo. Infortunio Dybala, le ultimissime sulla Joya Dunque Dybala pronto a ritornare in gruppo. Una buona notizia in vista dei tanti impegni che vedranno protagonisti i bianconeri in questo mese: dalla Coppa Italia, al campionato fino alla Uefa Champions League. La Joya potrebbe dunque ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 febbraio 2021)– Paulonon sarà a disposizione contro la Roma. L’attaccante argentino è ancora fuori per l’rimediato ad inizio gennaio. Ma dalla Continassa filtra ottimisti e si spera di recuperare la Joya già per la prossima partita. Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate anche su ‘‘ il giocatore potrebbe già essere a disposizione per gli allenamenti nella prossima settimana, così da riunirsi ufficialmente al gruppo di Pirlo., le ultimissime sulla Joya Dunquepronto a ritornare in gruppo. Una buona notizia in vista dei tanti impegni che vedranno protagonisti i bianconeri in questo mese: dalla Coppa Italia, al campionato fino alla Uefa Champions League. La Joya potrebbe dunque ...

AndreaPintore5 : @Massimi41171600 @marco_rogerio_ @WolfTiz14 @vincenzodesa @kravotz @giacomo94__ @G_Grizzuti @gianlulosito… - AmuroRay__ : @massimo_macs @sburrotre Morata e chiesa sono i titolari e si vede dalle partite giocate, dybala letteralmente il m… - Daniele20052013 : Juventus, infortunio Dybala: c’è la data per il rientro in gruppo - infoitsport : Infortunio Dybala: c’è la data per il rientro in gruppo. Ultime - TweetGino : @gibimosca A me la Juve è piaciuta. Corta stretta compatta. Molto più equilibrata della volta scorsa Mancavano per… -