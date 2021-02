Il dilemma Pd: un governo Draghi è possibile. Ma solo governando con la destra sovranista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il dramma del Pd: costretto al governo Draghi e alla rottura con il M5S Il Pd esce frastornato dalla crisi di governo e si ritrova in una posizione a dir poco scomoda: il partito guidato da Nicola Zingaretti, infatti, non può non dare la sua disponibilità a sostenere un esecutivo Draghi con il rischio, però, di ritrovarsi in maggioranza con la destra sovranista di Salvini e magari anche di Fratelli d’Italia e provocare, così, una rottura con il M5S. È un vero e proprio dilemma quello che si appresta a vivere il Partito Democratico che, però, come detto non può precludere un appoggio a un governo Draghi (qui tutte le ultime notizie). Il motivo è molto semplice: il presidente della Repubblica, peraltro eletto 6 anni fa proprio con i voti ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il dramma del Pd: costretto ale alla rottura con il M5S Il Pd esce frastornato dalla crisi die si ritrova in una posizione a dir poco scomoda: il partito guidato da Nicola Zingaretti, infatti, non può non dare la sua disponibilità a sostenere un esecutivocon il rischio, però, di ritrovarsi in maggioranza con ladi Salvini e magari anche di Fratelli d’Italia e provocare, così, una rottura con il M5S. È un vero e proprioquello che si appresta a vivere il Partito Democratico che, però, come detto non può precludere un appoggio a un(qui tutte le ultime notizie). Il motivo è molto semplice: il presidente della Repubblica, peraltro eletto 6 anni fa proprio con i voti ...

