Governo: tutto tecnico o modello Ciampi, rebus su squadra Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - La formula ancora non c'è. A otto ore dall'incarico, accettato con riserva, non è ancora chiaro se quello di Mario Draghi sarà un Governo squisitamente tecnico o se virerà sul cosiddetto 'modello Ciampi', con innesti politici. L'unica certezza è che, al momento, c'è un problema non secondario: i numeri non tornano, non sono scontati nemmeno per un super big qual è considerato l'ex numero uno della Bce. Resta il no dei 5 Stelle, al momento decisivo: ci sono frizioni, ma il gruppo al momento sembra tenere sulla porta chiusa a un Governo tecnico, non ci sono spaccature preludio di una scissione. Una squadra a metà strada tra il tecnico e il politico potrebbe agevolare la nascita dell'esecutivo ...

