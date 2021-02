Governo | Marcucci | ' Zingaretti incontrerà M5S e Leu per posizione comune'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "A Draghi assicuriamo una collaborazione fattiva, e chiederemo un confronto a tutto campo, sulle 3 emergenze che il Paese deve affrontare: Recovery, vaccini, economia. Sono contento che Draghi parta da consultazioni con gruppi parlamentari e forze sociali". Così il presidente dei senatori Pd, Andrea, durante l'informativa al gruppo "Importante che il Pd dia un contribuito importante per uscire dalla crisi, nelle prossime oreLeu e M5S per concordare una. Io mi sento comunque di fare un ringraziamento al Presidente Conte, oggi però deve prevalere in tutti la lucidità di fare gli interessi dell'Italia”.

"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il professore Mario Draghi al quale ha conferito l'incarico per la formazione del governo. Draghi si è riservato di accettare."