Governo Draghi, dall'incarico alla fiducia, tra riti e politica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - Mario Draghi ha varcato la soglia del Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l'incarico a formare il nuovo Governo e da quel momento è cominciato un percorso apparentemente rituale, ma che contiene alcuni passaggi dai quali dipenderanno configurazione e sorti dell'esecutivo.L'incarico, Draghi ACCETTERA' CON RISERVA O SENZA? Innanzitutto l'ex presidente della BCE avrà un colloquio con il Capo dello Stato che gli spiegherà a grandi linee il mandato del suo incarico, il premier incaricato potrà accettare l'incarico con riserva o accettarlo subito senza riserva. Il Segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti uscirà dallo studio alla vetrata e annuncerà in sintesi come si è deciso di procedere. Solitamente ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - Marioha varcato la soglia del Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l'a formare il nuovoe da quel momento è cominciato un percorso apparentemente rituale, ma che contiene alcuni passaggi dai quali dipenderanno configurazione e sorti dell'esecutivo.L'ACCETTERA' CON RISERVA O SENZA? Innanzitutto l'ex presidente della BCE avrà un colloquio con il Capo dello Stato che gli spiegherà a grandi linee il mandato del suo, il premier incaricato potrà accettare l'con riserva o accettarlo subito senza riserva. Il Segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti uscirào studiovetrata e annuncerà in sintesi come si è deciso di procedere. Solitamente ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - codeghino10 : RT @Corriere: Sul no a Draghi rischio scissione nel M5s: linea Crimi non condivisa - Coscientemente : RT @liliaragnar: Il governo deve avere la fiducia Cosa farà il cdx? Silvio felice di darla al suo amico Meloni dice no... Salvini? 1-Drag… -