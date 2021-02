Governo, Crimi su Draghi: “Con i tecnici abbiamo già dato” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “abbiamo già dato con i governi tecnici”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il capo politico M5S Vito Crimi durante l’assemblea dei gruppi convocata per fare il punto sulla situazione politica dopo l’incarico conferito dal presidente della Repubblica a Mario Draghi. “Al di là della persona Draghi, il Governo tecnico non ha una visione dalla parte della gente”, è il senso del ragionamento espresso dal capo politico M5S. “Un Governo tecnico può immaginare il reddito di cittadinanza?”, ha proseguito Crimi, secondo il quale da parte di Italia Viva c’è stato ostruzionismo e Renzi “non aveva alcun interesse a ricucire”. Proviamo ancora una volta con un Governo politico, è il senso del ragionamento espresso da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “giàcon i governi”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il capo politico M5S Vitodurante l’assemblea dei gruppi convocata per fare il punto sulla situazione politica dopo l’incarico conferito dal presidente della Repubblica a Mario. “Al di là della persona, iltecnico non ha una visione dalla parte della gente”, è il senso del ragionamento espresso dal capo politico M5S. “Untecnico può immaginare il reddito di cittadinanza?”, ha proseguito, secondo il quale da parte di Italia Viva c’è stato ostruzionismo e Renzi “non aveva alcun interesse a ricucire”. Proviamo ancora una volta con unpolitico, è il senso del ragionamento espresso da ...

