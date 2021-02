Giulia Salemi in crisi dopo le discussioni con Tommaso e Dayane, in lacrime: “Sono stanca” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La casa del Grande Fratello Vip 5 è un covo di emozioni. In queste ultime ore, Giulia Salemi si è lasciata andare ad uno sfogo ed è scoppiata in lacrime al fianco di Pierpaolo Pretelli. Tutto è dovuto ai recenti battibecchi con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Pierpaolo ha cercato di rincuorare la sua fidanzata in un momento di crisi con parole e gesti affettuosi nella lavatrice della casa più spiata d’Italia. Pretelli ha chiesto alla Salemi se c’è stato qualcosa in particolare ad aver causato le sue lacrime e lei ha spiegato che è tutta colpa di un insieme di cose. La giornata post diretta è sempre complicata. Non a caso nel corso della mattinata di ieri, anche Pierpaolo era stato protagonista di un momento di sconforto; i fan del GF VIP lo avevano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La casa del Grande Fratello Vip 5 è un covo di emozioni. In queste ultime ore,si è lasciata andare ad uno sfogo ed è scoppiata inal fianco di Pierpaolo Pretelli. Tutto è dovuto ai recenti battibecchi conZorzi eMello. Pierpaolo ha cercato di rincuorare la sua fidanzata in un momento dicon parole e gesti affettuosi nella lavatrice della casa più spiata d’Italia. Pretelli ha chiesto allase c’è stato qualcosa in particolare ad aver causato le suee lei ha spiegato che è tutta colpa di un insieme di cose. La giornata post diretta è sempre complicata. Non a caso nel corso della mattinata di ieri, anche Pierpaolo era stato protagonista di un momento di sconforto; i fan del GF VIP lo avevano ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - GrandeFratello : Giulia si scontra con Dayane: 'Tu mi hai voltato le spalle, ferito e tradito' #GFVIP - ellittica_ : @martina16153059 Non sta rovinando proprio nulla, ha sempre subito gli attacchi degli altri fandom e risponde con… - blogtivvu : Quella dedica di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi a distanza di un anno dal #GFVip #tzvip - CBattro : RT @comedicetommaso: Certo che noi che scegliamo come protetti Tommaso, Stefania e Francesco siamo proprio sfigati. Li dobbiamo difendere i… -