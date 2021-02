Draghi, ’La mossa di Giorgia’: voto d’astensione del centrodestra? Una proposta forse indecente… (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ vero che ha rinunciato alla probabile elezione a sindaco di Roma, aspettando invece incarichi ‘ben più prestigiosi’ andando al governo ma, spesso, la troppa ambizione può giocare brutti scherzi. Per carità, è altrettanto vero che – numeri alla mano – il centrodestra in caso di voto parte con un vantaggio enorme ma, come dicevamo, a volte ‘forzare’ i tempi ( e ‘in’ che tempi), non è detto che sia la mossa migliore. Tuttavia Giorgia Meloni, a quanto trapela da fonti interne al centrodestra, in questo ore è un fiume in piena: sente che è giunto il momento della sua grande occasione. La mossa di Giorgia: il voto di astensione nei confronti di Draghi non porterebbe bene Così, sempre stando a quanto trapela, sembrerebbe che la leader di Fdi si stia spendendo per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ vero che ha rinunciato alla probabile elezione a sindaco di Roma, aspettando invece incarichi ‘ben più prestigiosi’ andando al governo ma, spesso, la troppa ambizione può giocare brutti scherzi. Per carità, è altrettanto vero che – numeri alla mano – ilin caso diparte con un vantaggio enorme ma, come dicevamo, a volte ‘forzare’ i tempi ( e ‘in’ che tempi), non è detto che sia lamigliore. Tuttavia Giorgia Meloni, a quanto trapela da fonti interne al, in questo ore è un fiume in piena: sente che è giunto il momento della sua grande occasione. Ladi Giorgia: ildi astensione nei confronti dinon porterebbe bene Così, sempre stando a quanto trapela, sembrerebbe che la leader di Fdi si stia spendendo per ...

