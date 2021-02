Draghi al Quirinale da Mattarella Incarico per un nuovo governo

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi - roscamp50 : RT @Quirinale: #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - laura_cianfoni : RT @Quirinale: #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Quirinale

La Borsa di Milano allunga a +3% con l'arrivo dell'ex presidente della Bce, Marioalper l'incarico di un governo di alto profilo. Il Ftse Mib si porta a 22.731 punti. Sempre di corsa le banche con Intesa (+6,3%), Unicredit (+5,6%). .Marioè arrivato al. L'ex presidente della Bce è stato convocato dal Capo dello Stato in vista dell'incarico per formare un nuovo governo che sia in grado di affrontare la crisi sanitaria, ...Con Draghi al governo tornano alla ribalta i rumors di qualche mese fa quando si parlava di uno "schema Ciampi" per il Quirinale ...L’ex capo della Banca centrale europea è salito al Colle convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il nulla di fatto dell’esplorazione di Roberto Fico ...