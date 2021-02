Didattica a Distanza e Università: i Corsi di Laurea accessibili da casa raccolti in un portale con le valutazioni di Anvur (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Roma, 3 febbraio 2021) - È online AteneiOnline, il portale dedicato ai Corsi di Laurea Online offerti dalle Università italiane. Grazie alle valutazioni ufficiali di Anvur e a un Numero Verde dedicato, il servizio aiuta gli studenti a orientarsi nella scelta dei Corsi a Distanza. In un periodo in cui due insegnati su tre auspicano il mantenimento della Didattica a Distanza sino alla fine dell'emergenza sanitaria anche la formazione universitaria si sposta sempre più online, con il 75% dei docenti universitari che si dichiarano soddisfatti dei risultati di questa metodologia e un aumento a doppia cifra degli iscritti alle Università telematiche anno su anno (dati INAPP / Unires / MIUR). È in questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Roma, 3 febbraio 2021) - È online AteneiOnline, ildedicato aidiOnline offerti dalleitaliane. Grazie alleufficiali die a un Numero Verde dedicato, il servizio aiuta gli studenti a orientarsi nella scelta dei. In un periodo in cui due insegnati su tre auspicano il mantenimento dellasino alla fine dell'emergenza sanitaria anche la formazione universitaria si sposta sempre più online, con il 75% dei docenti universitari che si dichiarano soddisfatti dei risultati di questa metodologia e un aumento a doppia cifra degli iscritti alletelematiche anno su anno (dati INAPP / Unires / MIUR). È in questo ...

