Dayane Mello non lascia il GF Vip, Salvo Veneziano commenta: è bufera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex gieffino si è detto perplesso per la scelta della modella brasiliana di rimanere in casa dopo aver saputo della morte del fratello Lucas L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex gieffino si è detto perplesso per la scelta della modella brasiliana di rimanere in casa dopo aver saputo della morte del fratello Lucas L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - blogtivvu : Dayane Mello rivela alla figlia Sofia la morte dello zio: lo sconvolgente dettaglio nel disegno della bambina #gfvip - GiorgiaDM_94 : RT @perchetendenza: #forzadayane: Per chi mostra tutto il proprio supporto a Dayane Mello dopo la prematura scomparsa di suo fratello Lucas… -