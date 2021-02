Dayane Mello: il fratello Lucas morto a 27 anni. Lei sceglie di restare nella casa del GFVip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . È morto uno dei fratelli di Dayane Mello. La concorrente del Grande fratello Vip si trova da mesi... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Èuno dei fratelli di. La concorrente del GrandeVip si trova da mesi...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - thelovexxo : RT @realrosydc: “Io a volte ho paura di perdere tutto quello che ho, non lo so perché. Ho sempre paura che la vita può cambiare” Oggi più… - pienaditutto : RT @realrosydc: “Io a volte ho paura di perdere tutto quello che ho, non lo so perché. Ho sempre paura che la vita può cambiare” Oggi più… - sherazadswift : RT @perchetendenza: #forzadayane: Per chi mostra tutto il proprio supporto a Dayane Mello dopo la prematura scomparsa di suo fratello Lucas… -