Dayane ci dispiace | è morto tuo fratello Grave lutto al Gf Vip per la Mello

Novella Toloni La produzione ha comunicato a Dayane della prematura scomparsa del fratello Lucas, morto a soli 27 anni. Dopo l'annuncio la Mello ha deciso di abbandonare momentaneamente la Casa La notizia della morte prematura di Lucas Mello, fratello minore di Dayane Mello, ha fatto irruzione nella casa del Grande fratello Vip come un fulmine a ciel sereno. Nessuno, Dayane per prima, si sarebbe mai aspettato di vivere un simile momento all'interno del reality. Invece la notizia della scomparsa del fratello della modella brasiliana ha squarciato la leggerezza del programma e toccato tutti nel profondo. Alle lacrime della brasiliana si è aggiunta la commozione e la tristezza di tutti gli

