Covid, forte rialzo dei contagi in Abruzzo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 43663 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 449 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 90 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 109, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 37 in provincia di Pescara, 33 in provincia di Chieti e 29 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 1482 (di età compresa tra 59 e 89 anni, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Del totale odierno 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 32162 dimessi/guariti (+488 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 43663 i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 449 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 90 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 109, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 37 in provincia di Pescara, 33 in provincia di Chieti e 29 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 1482 (di età compresa tra 59 e 89 anni, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Del totale odierno 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 32162 dimessi/guariti (+488 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il ...

