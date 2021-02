Clochard muore in strada, poi la scoperta: conto in banca era pazzesco (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un Clochard in una delle ultime notti è morto in strada, coperto solo da qualche cartone e una coperta. La scoperta del suo conto corrente in banca però è da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Unin una delle ultime notti è morto in, coperto solo da qualche cartone e una coperta. Ladel suocorrente inperò è da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

