Ci risiamo | irrompe la Primavera precoce | è meteo incomprensibile

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tra qualche giorno ci chiederemo, un po’ tutti, che fine abbia fatto l’Inverno. Già, perché le condizionicambieranno a cambieranno in modo drastico, inatteso, diciamo pure sorprendente. Per alcuni saranno condizioniincomprensibili, eppure – visto l’andazzo degli ultimi decenni – dovremmo esserci abituati. Ricordate cosa accadde un anno fa? Beh, per rinfrescarci la memoria basterebbe dirvi che uno dei peggiori inverni di sempre. Zero freddo, zero neve. Piogge? Neppure quelle… Fu un Inverno davvero pessimo, che ci mise difronte alla triste realtà: quella del riscaldamento globale e dei conseguenti cambiamenti climatici. Oggi, invece, arriviamo da una stagione invernale che qualcosa ha fatto vedere. Ha fatto vedere la neve e in alcune zone è caduta in quantità abnorme. Ha fatto vedere la pioggia, il vento, un po’ di freddo. Mentre il ...