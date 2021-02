Bordoni: Piazza Sirio, Campidoglio deve intervenire su insediamenti abusivi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “insediamenti abusivi a Piazza Sirio nel territorio del X Municipio. Finalmente – dopo molte segnalazioni – e’ lo stesso Gabinetto del Sindaco a riconoscere la gravita’ della situazione mentre dal Municipio tutto tace. I cittadini di Ostia vogliono vedere ripristinata la legalita’ e la propria quotidianita’ per questo e’ necessario intervenire sui numerosi camper e roulottes che costituiscono un dormitorio a cielo aperto di fronte al lungomare e a pochi passi dalle abitazioni dei residenti in prossimita’ di Piazza Sirio.” “Non solo degrado e sporcizia ma anche problemi di ordine pubblico – e’ capitato che alcuni camper abbandonati venissero anche dati alle fiamme – ed emarginazione sociale per la presenza in questi insediamenti di persone in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “nel territorio del X Municipio. Finalmente – dopo molte segnalazioni – e’ lo stesso Gabinetto del Sindaco a riconoscere la gravita’ della situazione mentre dal Municipio tutto tace. I cittadini di Ostia vogliono vedere ripristinata la legalita’ e la propria quotidianita’ per questo e’ necessariosui numerosi camper e roulottes che costituiscono un dormitorio a cielo aperto di fronte al lungomare e a pochi passi dalle abitazioni dei residenti in prossimita’ di.” “Non solo degrado e sporcizia ma anche problemi di ordine pubblico – e’ capitato che alcuni camper abbandonati venissero anche dati alle fiamme – ed emarginazione sociale per la presenza in questidi persone in ...

