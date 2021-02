Benevento | tamponamento in via Avellino | un uomo trasportato al “San Pio”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, sono venute a collisione una Lancia Delta e una Golf. A causa dell’impatto un 79enne, passeggero della vettura tedesca, ha riportato delle ferite e dei traumi e pertanto è statoper le cure del caso presso l’Ospedale “San Pio” dal personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Benevento tamponamento

a catena sul viale Mellusi ditra quattro auto. Una Jeep ha infatti tamponato una Lancia Libra in sosta che a sua volta ha urtato una Wolkswagen Passat ed una BMW. Sul posto la ...Due camion sono stati protagonisti di un forte. A bordo dei mezzi vi erano due persone: per uno di loro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Incidente sulla-...