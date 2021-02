Arriva la stretta di TikTok: bloccherà l’accesso ai minori di 13 anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A partire dal 9 febbraio Tik Tok bloccherà l’accesso agli utenti italiani con meno di 13 anni. È questa la risposta della piattaforma di video sharing al Garante della protezione dei dati personali italiano, che nei giorni scorsi ha chiesto il blocco «immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica» dopo il caso della bambina di Palermo trovata morta nel bagno di casa forse in seguito a una blackout challenge finita male. Sullo stesso caso, l’authority ha poi aperto un fascicolo su Facebook e Instagram. L’azienda cinese, che sta lavorando all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età di chi si iscrive, ha inoltre annunciato l’avvio di campagne di sensibilizzazione per genitori, ragazzi e ragazze. Dal canto suo, il Garante si riserva di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A partire dal 9 febbraio Tik Tokagli utenti italiani con meno di 13. È questa la risposta della piattaforma di video sharing al Garante della protezione dei dati personali italiano, che nei giorni scorsi ha chiesto il blocco «immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica» dopo il caso della bambina di Palermo trovata morta nel bagno di casa forse in seguito a una blackout challenge finita male. Sullo stesso caso, l’authority ha poi aperto un fascicolo su Facebook e Instagram. L’azienda cinese, che sta lavorando all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età di chi si iscrive, ha inoltre annunciato l’avvio di campagne di sensibilizzazione per genitori, ragazzi e ragazze. Dal canto suo, il Garante si riserva di ...

