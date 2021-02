Antonino Spinalbese chi è | età | carriera | fidanzata | vita privata e curiosità

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per tutti oggi è il fidanzato ufficiale di Belén Rodrìguez, e perliberarsi da quest’affermazione non sarà facile soprattutto se presto sarà anche il padre del secondo figlio della showgirl argentina. Ma chi è l’uomo che è riuscito a far dimenticare a Belén la delusione amorosa subìta per la seconda volta dall’ex marito Stefano De Martino?è un giovane 25enne di Milano, ex hair stylist di un certo spessore noto nel capoluogo lombardo per aver lavorato in alcuni saloni di prestigio con la passione per la fotografia che oggi sta inseguendo in modo professionale. Inizialmente restio ai social, solo da quando è stata resa pubblica la sua relazione con Belén il suo profilo social ha raggiunto numeri inaspettati che lo hanno fatto diventare una star della rete quasi alla pari della ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

Con una serie di stories via social Belen ha mostrato ai fan il suo pranzo in un ristorante in compagnia della sorella, Cecilia Rodriguez, e del fidanzato, e ha lanciato una frecciatina verso l'ex marito Stefano De Martino. Belen: la frecciatina contro l'ex marito A tavola con la sua adorata sorella minore, Cecilia Rodriguez , Belen ...Belen Rodriguez sui social lancia una velata frecciata all' ex marito Stefano De Martino . La showgirl argentina al ristorante in compagnia del fidanzatoe della sorella Cecilia Rodriguez ha condiviso una serie di Instagram Stories che suonavano come delle vere e proprie frecciata all'ex compagno. In particolare la bellissima Belen ...Chi è Antonino Spinalbese: età, carriera e vita privata del giovane 25enne noto per essere il neo fidanzato di Belén Rodrìguez ...Una vera e propria dichiarazione d’amore quella che Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram, per festeggiare il 26esimo compleanno del fidanzato Antonino Spinalbese. La showgi ...