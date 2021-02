Allarme degli scienziati: “La Candida Auris potrebbe causare una nuova pandemia” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Allarme degli scienziati: la Candida Auris, simile all’agente batterico della peste bubbonica, potrebbe provocare una nuova pandemia Ancora non siamo riusciti a debellare la pandemia di Covid, che finora ha mietuto oltre 2 milioni di vittime, eppure già un’altra potrebbe minacciarci, originata dal fungo Candida Auris che potrebbe essere più esiziale del famigerato Covid-19. Il L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 3 febbraio 2021): la, simile all’agente batterico della peste bubbonica,provocare unaAncora non siamo riusciti a debellare ladi Covid, che finora ha mietuto oltre 2 milioni di vittime, eppure già un’altraminacciarci, originata dal fungocheessere più esiziale del famigerato Covid-19. Il L'articolo Curiosauro.

repubblica : Allarme degli esperti: 'La App Clubhouse non rispetta i dati degli utenti' - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Gli scienziati hanno lanciato l'allarme: in arrivo un nuovo virus paragonabile alla peste bubbonica che resiste a lungo sul… - CuddyEsmeralda : RT @ilgiornale: Gli scienziati hanno lanciato l'allarme: in arrivo un nuovo virus paragonabile alla peste bubbonica che resiste a lungo sul… - faustojack : Allarme degli esperti: 'La App Clubhouse non rispetta i dati degli utenti' - leonemaschio : Un’altra pandemia in arrivo? L’allarme degli scienziati mi conforta che moriranno pure loro su un nuovo v… -