Villas-Boas lascia il Marsiglia:"a giugno vado via" (Di martedì 2 febbraio 2021) La vigilia del match di Ligue 1, Rennes-Marsiglia, è scossa dall'annuncio delle dimissioni a fine stagione del tecnico dei biancozzurri, Villas-Boas, che ha spiegato le motivazioni in conferenza stampa. Addio Villas-Boas: cosa è successo? Sembra che alla base della sua decisione ci siano disparità di vedute sulla campagna acquisti tra il tecnico e la società. L'acquisto di Arkadiusz Milik, oltre a essere stato l'unico, non ha incontrato il gradimento di Villas Boas che, sentendosi poco considerato, ha preferito lasciare.Ma non va dimenticato l'assalto di pochi giorni fa di un gruppo di ultras che hanno fatto irruzione nel centro sportivo, dustruggendolo e picchiando anche un giocatore. La Polizia ha provveduto all'arresto di 25 persone, ma l' ...

