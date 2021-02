Viggo Mortensen e David Cronenberg insieme per un noir

Leggi su tuttotek

(Di martedì 2 febbraio 2021) Abbiamo la conferma checollaboreranno in un filmtorneranno a collaborare per la quarta volta in un misterioso progettoche rappresenterà per loro un ritorno alle origini. Dopo, infatti, A History of Violence, La promessa dell’assassino e A Dangerous Method le strade ditornano a incrociarsi per una misteriosa collaborazione in chiave. Non sappiamo ancora molto del progetto finora, ma senza dubbio da due protagonisti del cinema come...