Vaccini in Lombardia: "Per gli over 80 dal 24 febbraio" (Di martedì 2 febbraio 2021) "L'inizio della somministrazione dei Vaccini anti-Covid per gli ultra ottantenni è previsto per il 24 febbraio". Lo ha annunciato il vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso delle sue comunicazioni al Consiglio regionale sul piano vaccinale anti-Covid 19. Le adesioni degli over 80 verranno raccolte "tramite i medici di base, l'assistenza domiciliare" e grazie a un portale dedicato. Per la gestione del piano vaccinale anti Covid, la Regione ha anche previsto una governance, "con un comitato guida formato dal presidente Attilio Fontana, dal vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, dall'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni e da Guido Bertolaso" ha spiegato la stessa Moratti.

