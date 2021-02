Uomini e Donne: Massimiliano e Giacomo saranno i due nuovi tronisti (Di martedì 2 febbraio 2021) La registrazione di Uomini e Donne avvenuta nel corso della giornata di oggi, 2 febbraio 2021, è molto importante per tutti gli appassionati del famoso dating show che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Sono stati infatti presentati due nuovi tronisti che prenderanno il posto di Davide Donadei e di Sophie Codegoni durante i prossimi mesi. Scopriamo qualcosa di più sui due nuovi volti maschili di Uomini e Donne grazie alle loro presentazioni avvenute proprio nel corso della puntata registrata oggi. Uomini e Donne: Massimiliano e Giacomo sono i nuovi tronisti Dopo la scelta di Davide Donadei e con l'avvicinarsi della conclusione del percorso a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 febbraio 2021) La registrazione diavvenuta nel corso della giornata di oggi, 2 febbraio 2021, è molto importante per tutti gli appassionati del famoso dating show che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Sono stati infatti presentati dueche prenderanno il posto di Davide Donadei e di Sophie Codegoni durante i prossimi mesi. Scopriamo qualcosa di più sui duevolti maschili digrazie alle loro presentazioni avvenute proprio nel corso della puntata registrata oggi.sono iDopo la scelta di Davide Donadei e con l'avvicinarsi della conclusione del percorso a ...

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - lucianonobili : Esattamente un anno fa eravamo tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di @ItaliaViva a Cinecit… - slutrehn : mi fa ridere come gli uomini non riescano a vivere senza le donne ma le donne riescano a vivere benissimo senza di loro - goodgirl1978 : RT @matteosalvinimi: ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle po… -