Uomini e Donne, il dopo-scelta di Davide Donadei e Chiara Rabbi (Di martedì 2 febbraio 2021) Come ben sa chi segue le anticipazioni di Uomini e Donne, il tronista Davide Donadei alla fine ha scelto Chiara Rabbi, spezzando il cuore dell’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore, molto presa da lui e anche molto amata dal pubblico. Chiara ha detto sì e così si è formata una nuova coppia, che però a oggi non ha dato notizie di sé. Ma come è stato il loro dopo scelta? É stata registrata una puntata apposita con le presentazioni in famiglia e il viaggio verso casa? E soprattutto, dove si trovano adesso Chiara e Davide? A tutte queste domande cercheremo di dare una risposta in questo articolo. Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi La ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 2 febbraio 2021) Come ben sa chi segue le anticipazioni di, il tronistaalla fine ha scelto, spezzando il cuore dell’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore, molto presa da lui e anche molto amata dal pubblico.ha detto sì e così si è formata una nuova coppia, che però a oggi non ha dato notizie di sé. Ma come è stato il loro? É stata registrata una puntata apposita con le presentazioni in famiglia e il viaggio verso casa? E soprattutto, dove si trovano adesso? A tutte queste domande cercheremo di dare una risposta in questo articolo.ha sceltoLa ...

