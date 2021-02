Uomini e Donne: chi sono i nuovi tronisti (Di martedì 2 febbraio 2021) Uomini e Donne, Giacomo e Massimiliano sono i nuovi tronisti Si chiamano Massimiliano e Giacomo e sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Nel video diffuso da WittyTv, i due ragazzi si sono presentati. In comune il biondo dei capelli, ma entrambi con due personalità differenti: Massimiliano ha 20 anni ed è originario di Nettuno, Giacomo ha 25 anni e di professione fa il videomaker. Il primo ha iniziato a lavorare a 16 anni, prima come muratore insieme allo zio e poi come barista e cameriere per poi arrivare negli studi del noto dating show di Maria De Filippi. L’altro, invece, ha una passione per il cinema e attualmente si occupa di video matrimoniali e spot pubblicitari. Massimiliano ha ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021), Giacomo e MassimilianoSi chiamano Massimiliano e Giacomo edi. Nel video diffuso da WittyTv, i due ragazzi sipresentati. In comune il biondo dei capelli, ma entrambi con due personalità differenti: Massimiliano ha 20 anni ed è originario di Nettuno, Giacomo ha 25 anni e di professione fa il videomaker. Il primo ha iniziato a lavorare a 16 anni, prima come muratore insieme allo zio e poi come barista e cameriere per poi arrivare negli studi del noto dating show di Maria De Filippi. L’altro, invece, ha una passione per il cinema e attualmente si occupa di video matrimoniali e spot pubblicitari. Massimiliano ha ...

