Trova un portafoglio con 10mila euro e lo restituisce. Il proprietario 'non si era accorto di nulla' (Di martedì 2 febbraio 2021) Ha Trovato un portafoglio con all'interno 10mila euro , e senza esitazione lo ha restituito, consegnandolo alla Polizia Municipale. Accade in Campania ad Avellino : il protagonista della vicenda è un ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Hato uncon all'interno, e senza esitazione lo ha restituito, consegnandolo alla Polizia Municipale. Accade in Campania ad Avellino : il protagonista della vicenda è un ...

