Tom Moore morto di Covid: addio all'eroe della pandemia

La Gran Bratagna costretta ad aimmanare una delle sue bandiere nella lotta al Coronavirus . Thomas Moore , 'Captain Tom' per tutti i britannici, si è arreso al Covid. Aveva 100 anni. Veterano della II Guerra mondiale, era divenuto il simbolo della battaglia contro la pandemia nel Regno Unito

Ultime Notizie dalla rete : Tom Moore Tom Moore morto di Covid: addio all'eroe della pandemia

La Gran Bratagna costretta ad aimmanare una delle sue bandiere nella lotta al Coronavirus . Thomas Moore , 'Captain Tom' per tutti i britannici, si è arreso al Covid. Aveva 100 anni. Veterano della II Guerra mondiale, era divenuto il simbolo della battaglia contro la pandemia nel Regno Unito dopo ...

Covid: morto Tom Moore, veterano eroe della pandemia

S'è arreso al Covid Thomas Moore, 'captain Tom' per tutti i britannici, veterano centenario della II Guerra Mondiale divenuto simbolo della battaglia contro la pandemia nel Regno Unito per aver ispirato nella primavera scorsa ...

Covid: morto Tom Moore, veterano eroe della pandemia - Ultima Ora Agenzia ANSA Addio a "capitan Tom", muore di Covid il veterano di guerra ed eroe della pandemia

Tom Moore pochi mesi fa aveva raccolto 33 milioni di sterline in una raccolta fondi record. Due giorni fa il ricovero per il coronavirus ...

È morto a 100 anni Tom Moore, veterano di guerra britannico noto per la sua attività filantropica. Martedì 2 febbraio è morto a 100 anni Tom Moore, veterano di guerra britanni ...

