Tennis: Roger Federer torna in campo a Doha! Il campione svizzero ripartirà dal Qatar (Di martedì 2 febbraio 2021) Roger Federer è prossimo al ritorno. Lo svizzero, 310 settimane al numero 1 e 20 tornei del Grande Slam in carriera, tornerà a giocare una partita ufficiale all’ATP 250 di Doha, dove risulta iscritto ad altri grandi nomi. Con lui, infatti, ci sono il connazionale Stan Wawrinka, l’austriaco Dominic Thiem e il francese Gael Monfils, che garantiranno un notevole livello a un field che diventa preziosissimo con la presenza del trentanovenne di Basilea. Federer, va ricordato, non gioca una partita ufficiale dagli Australian Open 2020, quando fu sconfitto in semifinale da Novak Djokovic dopo un percorso assai tortuoso: rimontò dal 4-8 nel tie-break lungo del quinto set con l’australiano John Millman al terzo turno e annullò sette match point all’americano Tennys Sandgren nei quarti di finale. L’elvetico, inoltre, ha svelato ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021)è prossimo al ritorno. Lo, 310 settimane al numero 1 e 20 tornei del Grande Slam in carriera, tornerà a giocare una partita ufficiale all’ATP 250 di Doha, dove risulta iscritto ad altri grandi nomi. Con lui, infatti, ci sono il connazionale Stan Wawrinka, l’austriaco Dominic Thiem e il francese Gael Monfils, che garantiranno un notevole livello a un field che diventa preziosissimo con la presenza del trentanovenne di Basilea., va ricordato, non gioca una partita ufficiale dagli Australian Open 2020, quando fu sconfitto in semifinale da Novak Djokovic dopo un percorso assai tortuoso: rimontò dal 4-8 nel tie-break lungo del quinto set con l’australiano John Millman al terzo turno e annullò sette match point all’americano Tennys Sandgren nei quarti di finale. L’elvetico, inoltre, ha svelato ...

WeAreTennisITA : Il #29 gennaio del 2017 il mondo del tennis trattenne il fiato in attesa di un Challenge su un dritto vincente di F… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: Roger #Federer torna in campo a Doha: ????????'?? ??????????, segnatelo! ?? Sarà il suo rientro dopo 13 mesi, ultima apparizione ag… - Eurosport_IT : Roger #Federer torna in campo a Doha: ????????'?? ??????????, segnatelo! ?? Sarà il suo rientro dopo 13 mesi, ultima apparizi… - OA_Sport : Roger Federer di ritorno! Lo svizzero sarà di nuovo in campo a Doha, dopo oltre un anno di assenza, nella seconda s… - TennisWorldit : Dewulf: 'Il nuovo ranking ha salvato Roger Federer, ma sarà durissima per lui' -