Televisione in lutto | se n’è andata a soli 56 anni A lei si deve uno dei programmi più amati

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Ha infranto gli stereotipi e le idee su ciò che una donna potrebbe ottenere nel mondo della tv e ha aperto la strada agli altri, a un costo per sé stessa. Era una mentore e un’amica, e molti di noi le devono così tanto”. E ancora: “Il suo genio creativo ha dato vita a spettacoli che hanno definito la cultura attraversando decenni. Ha dato una voce precoce ad alcuni dei narratori più prolifici del settore e ha guidato coraggiosamente in un momento in cui l’industria vedeva pochissime donne in ruoli di leadership”. “Sarà ricordata come un mentore e un modello per molti, me compreso, e un’ispirazione per l’intera comunità creativa per le generazioni a venire. I nostri cuori vanno alla sua famiglia durante questo periodo difficile e onoriamo la sua eredità”. Sono tanti i messaggi di cordoglio il giorno dopo la sua scomparsa, sopraggiunta dopo le complicanze di un tremendo arresto cardiaco ...