Stress, ansia e poca concentrazione: ecco gli effetti della DaD sugli studenti (Di martedì 2 febbraio 2021) Più Stress e ansia, meno concentrazione e un aumento dei problemi psicologici che alcuni studi hanno quantificato al 24%. Sempre più tempo passato collegati ad un apparecchio digitale - con una media cresciuta dalle 2 ore in pre pandemia alle 7 di oggi- ma anche tanta voglia di tornare scuola in presenza.

