Rugani arriverà a Cagliari a tarda ora dopo una giornata movimentata (Di martedì 2 febbraio 2021) Daniele Rugani arriverà a Cagliari soltanto a tarda ora, dopo una giornata movimentata. In mattinata il tampone che ha procurato un iniziale ritardo, poi la difficoltà di organizzare un volo privato da Rennes per Cagliari. Quindi, la necessità di organizzare un trasferimento veloce in auto da Rennes a Parigi, poco meno di tre ore, in modo da prendere lo stesso volo privato da Parigi. Una situazione che a tarda ora porterà Rugani a raggiungere Cagliari in modo da essere pronto domattina per tutte le formalità burocratiche. E per potersi quindi mettere a disposizione di Di Francesco dopo un’autentica sorpresa nelle ultime ore di mercato. Foto: sito Rennes L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Danielesoltanto aora,una. In mattinata il tampone che ha procurato un iniziale ritardo, poi la difficoltà di organizzare un volo privato da Rennes per. Quindi, la necessità di organizzare un trasferimento veloce in auto da Rennes a Parigi, poco meno di tre ore, in modo da prendere lo stesso volo privato da Parigi. Una situazione che aora porteràa raggiungerein modo da essere pronto domattina per tutte le formalità burocratiche. E per potersi quindi mettere a disposizione di Di Francescoun’autentica sorpresa nelle ultime ore di mercato. Foto: sito Rennes L'articolo proviene da ...

Se il Torino deciderà di portare a termine la trattativa, Rugani arriverà alla corte di Davide Nicola con la formula del prestito dalla Juventus, società ancora proprietaria del cartellino del ...

... intanto la necessità di alleggerire il monte ingaggi - e i quasi 7 milioni lordi di Rugani ... E a conferma della fiducia che Pirlo e Paratici ripongono in lui, a gennaio arriverà il rinnovo del ...

Barcellona, Messi: "Fatto autocritica e capito cosa sbagliavamo. Ora avanti così"