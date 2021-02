Renzo Ulivieri compie 80 anni | “Pirlo? Ragazzo preparatissimo Baggio? Con lui feci un errore Renzi? Se parlo rischio la querela”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021)festeggerà al campo sportivo il suo compleanno. Il presidente dell’Associazione Allenatori guida ormai da qualche stagione la squadra femminile del Pontedera, oltre ad essere direttore e docente della scuola calcio di Coverciano, dove tra gli studenti ora ha Alessandro Del Piero e Bobo Vieri. “Tanto lavoro, ma è tutto volontariato. Mi tiene in vita anche adesso che ho raggiunto i quattro quinti di secolo. Sono stato sempre fortunato nella vita, a me il tempo a disposizione in una giornata non è mai bastato. Io non so cosa sia la noia”. E così alle ore 20.30, nella sera del suo ottantesimo compleanno, Renzaccio sarà a dirigere l’ennesimo allenamento di una carriera iniziata nei Sessanta. In che modo è arrivato al calcio femminile, mister? Per caso. Nel 2014 sono diventato l’allenatore della squadra di San Miniato, in sostituzione di un ...