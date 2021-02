Renzi fa fuori Conte, Mattarella chiama Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) La farsa delle consultazioni, del tavolo tecnico, del Conte-Ter si spegne ovviamente sulle poltrone. Sono le 19.30 quando con un tweet Matteo Renzi affossa il tavolo organizzato dal'«esploratore» Roberto Fico e di fatto elimina dai giochi Giuseppe Conte ed il progetto del terzo esecutivo dell'avvocato del popolo. Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della exmaggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato— Matteo Renzi (@matteoRenzi) February 2, 2021 Sono passati 20 giorni dalle dimissioni delle ministre genziane, 20 giorni persi alla faccia di chi riempie ogni dichiarazione con la frase «dobbiamo fare in fretta ... Leggi su panorama (Di martedì 2 febbraio 2021) La farsa delle consultazioni, del tavolo tecnico, del-Ter si spegne ovviamente sulle poltrone. Sono le 19.30 quando con un tweet Matteoaffossa il tavolo organizzato dal'«esploratore» Roberto Fico e di fatto elimina dai giochi Giuseppeed il progetto del terzo esecutivo dell'avvocato del popolo. Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della exmaggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato— Matteo(@matteo) February 2, 2021 Sono passati 20 giorni dalle dimissioni delle ministre genziane, 20 giorni persi alla faccia di chi riempie ogni dichiarazione con la frase «dobbiamo fare in fretta ...

