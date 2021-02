Raffaella Fico e la storia con Cristiano Ronaldo: “Io al posto di Georgina? Non mi affascina” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – C’è stato un periodo in cui il cuore di Cristiano Ronaldo batteva per la partenopea Raffaella Fico. Una storia d’amore che risale a un decennio fa, quando il giocatore attualmente alla Juventus indossava ancora la maglia del Manchester United. Un’unione durata undici mesi e rievocata ieri sera a Tiki Taka da Piero Chiambretti, dove era ospite proprio la subrette napoletana. Il conduttore di Torino ha fatto notare alla Fico come oggi ci sarebbe potuta essere lei al posto di Georgina Rodriguez nella vita del campione portoghese. La replica di Raffaella Fico non si è fatta attendere: “Non ho mai pensato una cosa del genere, non mi affascina l’idea“. Una risposta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – C’è stato un periodo in cui il cuore dibatteva per la partenopea. Unad’amore che risale a un decennio fa, quando il giocatore attualmente alla Juventus indossava ancora la maglia del Manchester United. Un’unione durata undici mesi e rievocata ieri sera a Tiki Taka da Piero Chiambretti, dove era ospite proprio la subrette napoletana. Il conduttore di Torino ha fatto notare allacome oggi ci sarebbe potuta essere lei aldiRodriguez nella vita del campione portoghese. La replica dinon si è fatta attendere: “Non ho mai pensato una cosa del genere, non mil’idea“. Una risposta ...

