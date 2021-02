Quantic Dream cresce e annuncia l'apertura di un nuovo studio (Di martedì 2 febbraio 2021) A un quarto di secolo dalla nascita in quel di Parigi, Quantic Dream si espande ancora e, dopo l'annuncio della totale indipendenza con cui svilupperà e pubblicherà i prossimi progetti, arriva anche la nascita di un secondo studio di sviluppo, situato questa volta a Montreal, in Canada. Montreal è da tempo una delle capitali mondiali dello sviluppo videoludico (a partire dai titoli Ubisoft) e conta ora un nuovo studio destinato a lasciare il segno. Situato tecnicamente nel distretto di Atwater Avenue, la sede fisica di QD Montreal è attualmente ancora relativamente deserta, a causa delle situazioni sanitarie che impongono lo smart working, ma è comunque già operativa sulla carta. E mentre David Cage e Guillaume de Fondaumière continueranno a guidare la filiale parigina, a capo dell'entità canadese ci ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) A un quarto di secolo dalla nascita in quel di Parigi,si espande ancora e, dopo l'annuncio della totale indipendenza con cui svilupperà e pubblicherà i prossimi progetti, arriva anche la nascita di un secondodi sviluppo, situato questa volta a Montreal, in Canada. Montreal è da tempo una delle capitali mondiali dello sviluppo videoludico (a partire dai titoli Ubisoft) e conta ora undestinato a lasciare il segno. Situato tecnicamente nel distretto di Atwater Avenue, la sede fisica di QD Montreal è attualmente ancora relativamente deserta, a causa delle situazioni sanitarie che impongono lo smart working, ma è comunque già operativa sulla carta. E mentre David Cage e Guillaume de Fondaumière continueranno a guidare la filiale parigina, a capo dell'entità canadese ci ...

David Cage, CEO e fondatore di Quantic Dream, ha annunciato ufficialmente l'apertura del nuovo studio della celebre software house.

