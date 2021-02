Prossimamente una serie Marvel dedicata al regno di Wakanda (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Marvel Cinematic Universe non smette di espandersi, soprattutto sul fronte delle serie. In queste ore è stato annunciato che è in fase di sviluppo una produzione a episodi destinata a Disney+: sarà uno spin-off di Black Panther. A occuparsene sarà Ryan Coogler, già regista del primo film dedicato alla Pantera Nera e che attualmente è al lavoro sul secondo capitolo della saga, senza Chadwick Boseman perché scomparso la scorsa estate. Non ci sono ancora molti dettagli sul progetto, ma a quanto pare sarà comunque una storia ambientata nel regno di Wakanda, l’avanzatissimo stato africano inventato nei fumetti Marvel, ma non necessariamente legata alla famiglia reale come le produzioni precedenti. “Ryan Coogler è uno storyteller originalissimo la cui visione e immaginazione l’hanno reso uno dei registi ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) IlCinematic Universe non smette di espandersi, soprattutto sul fronte delle. In queste ore è stato annunciato che è in fase di sviluppo una produzione a episodi destinata a Disney+: sarà uno spin-off di Black Panther. A occuparsene sarà Ryan Coogler, già regista del primo film dedicato alla Pantera Nera e che attualmente è al lavoro sul secondo capitolo della saga, senza Chadwick Boseman perché scomparso la scorsa estate. Non ci sono ancora molti dettagli sul progetto, ma a quanto pare sarà comunque una storia ambientata neldi, l’avanzatissimo stato africano inventato nei fumetti, ma non necessariamente legata alla famiglia reale come le produzioni precedenti. “Ryan Coogler è uno storyteller originalissimo la cui visione e immaginazione l’hanno reso uno dei registi ...

